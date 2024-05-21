Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,3 Guncang Wilayah Mamberamo Tengah, Tidak Berpotensi Tsunami

Sandy Yudha , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |16:31 WIB
Gempa M5,3 Guncang Wilayah Mamberamo Tengah, Tidak Berpotensi Tsunami
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAYAPURA - Gempa berkekuatan 5,3 Magnitudo mengguncang Kabupaten Mamberamo Tengah, Selasa (21/5/2024) sekira pukul 17.31.58 WIT.

Gempa tektonik ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,2. Episenter, terletak pada koordinat 2,19° LS ; 138,20° BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 22 Km arah TimurLaut Kasonaweja, Papua pada kedalaman 16 km.

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menyebut jika jenis dan mekanisme gempabumi tersebut adalah gempa bumi dangkal.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar naik (Anjak) Mamberamo. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik ( _thrust fault_ ),"jelas Daryono.

Ditegaskan, bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Warga masyarakat dihimbau tetap tenang dan hanya mempercayai informasi dari BMKG.

"Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali ke dalam rumah," ucapnya.

