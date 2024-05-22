Advertisement
HOME NEWS NEWS

Daftar ke Perindo, Bacabup Antonius Ginting Bertekad Memajukan Karo

Eka Hetriansyah , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |09:09 WIB
Daftar ke Perindo, Bacabup Antonius Ginting Bertekad Memajukan Karo
Bacabup Karo Antonius Ginting (Foto: Eka Hetriansyah)
KARO - Brigjend Pol (Purn) Antonius Ginting mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati Karo ke DPD Partai Perindo Karo. Ia pun menyerahkan berkas pendaftaran ke partai berlambang Rajawali itu.

Antonius Ginting mengungkapkan, bahwa ia sangat mengharapkan dukungan dari Partai Perindo agar dapat mendampinginya dalam menghadapi pertarungan politik di Pilkada 2024.

"Kami butuh Partai Perindo untuk melengkapi partai pengusung kami. Sehingga tujuan kita bisa berhasil memenangkan Pemilukada Bupati Karo 2024," ujarnya.

