Serangan Rudal Ukraina Tewaskan 2 Orang di Dekat Simferepol, Semenanjung Krimea

UKRAINA - Pemimpin semenanjung Krimea yang dianeksasi Rusia mengatakan serangan rudal Ukraina menewaskan dua orang di dekat Simferopol, pusat administrasi utama semenanjung itu.

Melalui pesan di Telegram, Sergei Aksyonov juga mengatakan sebuah rudal Ukraina telah menghantam sebuah bangunan kosong dekat Alushta di pantai Laut Hitam di semenanjung itu.

Secara terpisah, kantor berita TASS mengutip kementerian pertahanan Rusia yang mengatakan bahwa pertahanan udara telah mencegat tiga rudal ATACMS di atas Krimea, dan bahwa militer telah menghancurkan tiga drone laut Ukraina yang menuju ke semenanjung tersebut.

Ukraina belum mengeluarkan komentar resmi. Blogger militer Ukraina dan media tidak resmi melaporkan sejumlah sasaran telah diserang di seluruh semenanjung.

Krymsky Veter, outlet berita online yang berhubungan dengan Krimea, mengunggah video yang menggambarkan ledakan dan kebakaran di Alushta, dan mengatakan ambulans sedang menuju ke lokasi kejadian.