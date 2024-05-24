Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Wanita Paruh Baya Ditemukan Tewas dengan Mulut Tersumpal Tisu di Kosan

Erfan Erlin , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |18:01 WIB
Wanita Paruh Baya Ditemukan Tewas dengan Mulut Tersumpal Tisu di Kosan
Mayat wanita tersumpal tisu (foto: MPI/Erfan)
A
A
A

BANTUL - Tiyasmi (54) perempuan asal Dusun Nampan Kulon, Kalurahan Nampan, Kecamatan Ambarawa, Semarang ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Pantai Parangtritis, Kamis (25/5/2024) pagi. Perempuan tersebut ditemukan dengan sejumlah luka dan mulutnya juga tersumpal remasan tisu.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana W menuturkan korban ditemukan di kos-kosan milik Anom Pantai Parangkusomo Dusun Mancingan XI Rt. 03 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Bantul. Korban ditemukan Kamis pagi kemarin sekira pukul 05.45 WIB.

"Perempuan itu kemungkinan korban pembunuhan kalau lihat dari tanda-tanda yang ditemukan di lokasi kejadian," kata dia, Jumat (24/5/2024).

Korban selama ini tinggal di kos milik warga Mancingan XI Rt.003 Parangtrits Kretek. Penemuan jasad perempuan tersebut bermula ketika Kamis (24/5/2024) sekira jam 05.45 WIB, teman korban bangun tidur dan keluar kamar.

Saat itu, rekan korban melihat di depan kamar korban masih ada sandal. Karena sudah pagi, rekannya bermaksud membangunkan korban usai melihat sandal di depan pintu kamar tersebut dengan mengetok pintu tempat korban menginap.

"Rekan korban mengetok pintu dan memanggil-manggil korban karena ingin membangunkannya," kata dia.

Namun setelah beberapa kali mengetok pintu ternyata tidak ada respon. Selanjutnya rekannya membuka pintu kamar korban dan melihat korban sudah dalam keadaan terlentang dan memberitahukan kepada seseorang yang dekat lokasi kejadian.

Halaman:
1 2 3
      
