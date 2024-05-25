Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,0 Guncang Raja Ampat Papua Barat

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |22:28 WIB
Gempa M4,0 Guncang Raja Ampat Papua Barat
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Gempa berkekuatan M4,0 mengguncang Raja Ampat, Papua Barat, pukul 21:52 WIB, Sabtu (25/5/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

BMKG merinci, lokasi gempa di 0.35 LS, 129.62 BT atau 100 Km Barat Daya Raja Ampat, Papua Barat. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

 BACA JUGA:

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)

      
Gempa Raja Ampat BMKG gempa
