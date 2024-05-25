Gempa M4,0 Guncang Raja Ampat Papua Barat

JAKARTA - Gempa berkekuatan M4,0 mengguncang Raja Ampat, Papua Barat, pukul 21:52 WIB, Sabtu (25/5/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

BMKG merinci, lokasi gempa di 0.35 LS, 129.62 BT atau 100 Km Barat Daya Raja Ampat, Papua Barat. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)