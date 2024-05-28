Kumpulkan Pengusaha Angkutan, Kapolda Riau: Keselamatan Berlalu Lintas yang Utama

PEKANBARU - Direktorat lalu lintas Polda Riau menggelar kampanye keselamatan berlalu lintas, FGD serta penandatanganan komitmen bersama pengusaha angkutan umum serta stake holder terkait, Selasa (28/5/2024).

Kegiatan ini berlangsung di Ball room hotel Grand Central, Pekanbaru, Riau. Kegiatan ini dihadiri oleh para pengusaha angkutan umum di Provinsi Riau.

"Keselamatan berlalu lintas bukan yang permasalahan yang skeptis, yang ujug ujug bisa kita lakukan dengan jangka waktu yang pendek. Tapi, ini harus dilakukan dengan semua pihak. Keselamatan dan kenyamanan masyarakat adalah yang utama," ungkap Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal saat membuka acara FGD.

Mantan Kadiv Humas Mabes Polri menyatakan agar FGD yang diselenggarakan tidak hanya jadi proyek mercusuar. Namun ada ide-ide baru yang dihasilkan, untuk mencapai tujuan dalam menciptakan keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Dia menyatakan, pihak Ditlantas Polda Riau sudah membuat sejumlah terobasan keselamatan berlalu lintas yang terbaru adalah Bung Selamat.

"Saya senang Dirlantas Riau dalam menuangkan ide yang brilian, dalam keselamatan berlalu lintas" jelasnya.