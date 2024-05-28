Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Satu Lagi Korban Tertimbun Longsor di Tanggamus Lampung Berhasil Ditemukan

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |23:23 WIB
Satu Lagi Korban Tertimbun Longsor di Tanggamus Lampung Berhasil Ditemukan
Longsor Tanggamus (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

TANGGAMUS - Korban yang hilang tertimbun longsor di Perkebunan Register 32 Umbul Talang Ribut, Pekon Datar Lebuay, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, berhasil ditemukan, Selasa (28/5/2024).

Kapolsek Pulau Panggung AKP Rahadi mengatakan, korban bernama Saryani (39) warga Dusun Tanjung Rindu, Pekon Tanjung Heran, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus berhasil ditemukan sekitar pukul 13.00 WIB.

"Korban ditemukan sejauh kurang lebih 100 meter dari titik pencarian awal. Selanjutnya, korban dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan," ujar Rahadi.

Selanjutnya Rahadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim serta masyarakat yang terlibat dalam misi pencarian terhadap korban.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187963/rumah_di_depok_nyaris_ambruk_karena_longsor-ld1J_large.jpg
Rumah di Depok Nyaris Ambruk karena Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187442/pemerintah-Oc0q_large.jpg
Banjir dan Longsor Sumut, 4 Jenazah Wanita Ditemukan di Desa Sibalanga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/340/3186805/longsor_di_tapanuli_utara-gpcB_large.jpg
Tim SAR Temukan Korban Longsor di Proyek PLTM Aek Sibundong Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186429/wali_kota_sibolga-Zo1B_large.jpg
Wali Kota Sibolga Hilang Kontak, Terakhir Beri Kabar Terjebak Longsor di Tapanuli Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185921/longsor_banjarnegara-NTQj_large.jpg
Operasi Pencarian Dihentikan, 11 Korban Longsor Banjarnegara Tidak Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185701/longsor-sBWq_large.jpg
Operasi SAR Terakhir, Pencarian Korban Longsor Banjarnegara Difokuskan di Sektor C
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement