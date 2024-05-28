Satu Lagi Korban Tertimbun Longsor di Tanggamus Lampung Berhasil Ditemukan

TANGGAMUS - Korban yang hilang tertimbun longsor di Perkebunan Register 32 Umbul Talang Ribut, Pekon Datar Lebuay, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, berhasil ditemukan, Selasa (28/5/2024).

Kapolsek Pulau Panggung AKP Rahadi mengatakan, korban bernama Saryani (39) warga Dusun Tanjung Rindu, Pekon Tanjung Heran, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus berhasil ditemukan sekitar pukul 13.00 WIB.

"Korban ditemukan sejauh kurang lebih 100 meter dari titik pencarian awal. Selanjutnya, korban dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan," ujar Rahadi.

Selanjutnya Rahadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim serta masyarakat yang terlibat dalam misi pencarian terhadap korban.