Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Miris! Ingin Percantik Payudara, Wanita Muda di Sleman Tewas

Erfan Erlin , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |12:00 WIB
Miris! Ingin Percantik Payudara, Wanita Muda di Sleman Tewas
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

SLEMAN - Seorang perempuan berinisal PK (27) asal Yogyakarta, tewas usai melakukan perawatan mempercantik payudara. Perempuan ini diduga menjadi korban mal praktek sebuah salon kecantikan di daerah Sleman.

PK menghembuskan nafas terakhir di sebuah rumah sakit. Perempuan ini dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya menurun usai melakukan perawatan. Tim dokter tak berhasil menyelamatkan nyawa perempuan ini.

"Benar, korban meninggal usai melakukan perawatan di salah satu salon kawasan Sleman," kata Kapolsek Depok Barat, Kompol Tri Hartanto didampingi Panit Reskrim Ipda Akbar Ramadan, saat dikonfirmasi, Selasa (28/5/2024).

Kapolsek menyebutkan, peristiwa tersebut bermula saat korban datang ke salon sekira pukul 12.00 WIB, dengan mengendarai sepeda motor, korban datang ke salon kecantikan karena hendak melakukan perawatan pada payudara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187339//kecelakaan-xCke_large.jpg
Kondisi Terkini Tol Cipularang Usai Tabrakan Beruntun 9 Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/18/3187182//kecelakaan-FUGj_large.jpg
Kapal Terbalik di Kongo Selatan, 37 Orang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186696//kecelakaan-CtAW_large.jpg
Truk Tronton Tabrak 13 Kendaraan di Lampu Merah Karawang, Dua Orang Tewas  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186184//fortuner_ringsek_ditabrak_kereta-b3tx_large.jpg
Fortuner Ringsek Ditabrak Kereta di Cengkareng, Polisi: Seluruh Penumpang Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185775//kecelakaan_lalu_lintas-pyZx_large.jpg
Usai Serempet Pesepeda, Pengemudi Fortuner Tewas dalam Kecelakaan di Kembangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184465//truk-gPA7_large.jpg
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement