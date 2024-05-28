Miris! Ingin Percantik Payudara, Wanita Muda di Sleman Tewas

SLEMAN - Seorang perempuan berinisal PK (27) asal Yogyakarta, tewas usai melakukan perawatan mempercantik payudara. Perempuan ini diduga menjadi korban mal praktek sebuah salon kecantikan di daerah Sleman.

PK menghembuskan nafas terakhir di sebuah rumah sakit. Perempuan ini dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya menurun usai melakukan perawatan. Tim dokter tak berhasil menyelamatkan nyawa perempuan ini.

"Benar, korban meninggal usai melakukan perawatan di salah satu salon kawasan Sleman," kata Kapolsek Depok Barat, Kompol Tri Hartanto didampingi Panit Reskrim Ipda Akbar Ramadan, saat dikonfirmasi, Selasa (28/5/2024).

Kapolsek menyebutkan, peristiwa tersebut bermula saat korban datang ke salon sekira pukul 12.00 WIB, dengan mengendarai sepeda motor, korban datang ke salon kecantikan karena hendak melakukan perawatan pada payudara.