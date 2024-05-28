Advertisement
HOME NEWS JABAR

Mayat Lansia Ditemukan Mengapung di Pantai Palabuhanratu

Ilham Nugraha , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |16:59 WIB
Mayat Lansia Ditemukan Mengapung di Pantai Palabuhanratu
Mayat lansia di Palabuhanratu (foto: MPI/Ilham)
A
A
A

SUKABUMI - Warga di Pantai Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi dikejutkan dengan penemuan mayat seorang perempuan lanjut usia (lansia) yang terapung di tepi pantai, pada Selasa (28/5/2024), sekira pukul 08.15 WIB.

Kasatpol Airud Polres Sukabumi, AKP Tenda Sukendar menjelaskan, penemuan mayat ini pertama kali dilaporkan oleh pemilik restoran Bayu Amartha yang melihat tubuh terapung di laut depan restorannya.

"Saat kami berada di kantor, sekitar pukul 08.15 WIB, ada pelapor pemilik restoran di Hotel Bayu Amartha yang melaporkan bahwa dia melihat sesosok mayat terapung di laut depan restoran. Kami segera meluncur ke lokasi bersama dua anggota," ujar AKP Tenda Sukendar.

Setelah tiba di lokasi, tim menemukan mayat dalam posisi tengkurap di radius sekitar 200 hingga 300 meter dari bibir pantai. Karena jarak yang cukup jauh dan gelombang yang besar, tim memutuskan untukO menggunakan kapal Airud dengan koordinasi dari Basarnas.

