HOME NEWS SUMUT

Polisi Kabulkan Penangguhan Penahan Tersangka Pencuri di Rumah Dinas Bobby Nasution

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |05:30 WIB
Polisi Kabulkan Penangguhan Penahan Tersangka Pencuri di Rumah Dinas Bobby Nasution
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

MEDAN - Setelah resmi ditahan, tiga orang tersangka dalam kasus pencurian sembako di rumah dinas Wali Kota Medan, mengajukan penangguhan penahanan.

Permohonan mereka pun dikabulkan Polisi dengan sejumlah pertimbangan. Ketiganya kini sudah dibebaskan dan hanya dimintai wajib lapor.

"Iya awalnya kemarin sudah kita tahan. Tapi keluarga mereka kemudian mengajukan permohonan penangguhan dan kita kabulkan," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan, Kompol Jama Kita Purba, Senin (27/5/2024).

Meski para tersangka telah ditangguhkan penahannya, kasus dugaan pencurian yang disangkakan kepada mereka masih terus berlanjut.

"Iya, tentunya (berlanjut). Kasus untuk dugaan pencurian sembako dan sejumlah peralatan dengan nilai kerugian mencapai Rp 3 juta. Kalau yang Rp 1 miliar (seperti kabar yang viral) enggak ada," tukas Jama.

Sementara itu, Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Nasution, menegaskan bahwa ketiga tersangka yang merupakan pekerja di rumah dinasnya itu, telah menyatakan mengundurkan diri.

Halaman:
1 2
      
