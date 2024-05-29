Polisi Selidiki Penyebab Wahana Ontang-Anting di Pasar Malam Way Kanan Ambruk

WAY KANAN - Wahana permainan ontang-anting pasar malam di lapangan Sriwijaya, Kampung Setia Negara, Kecamatan Baradatu, Way Kanan, ambruk, Senin (27/5/2024) malam.

Berdasarkan video yang diterima MNC Portal, terlihat para pengunjung tengah menaiki wahana pasar malam. Tak lama kemudian, wahana tersebut mengalami kerusakan dan ambruk.

Selain itu, dalam video itu juga terdengar suara teriakan histeris dari para pengunjung.

Saat dikonfirmasi Kapolsek Baradatu Kompol Edy Saputra mengatakan, pihaknya telah mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) ambruknya wahana permainan tersebut.

"Petugas sudah memasang police line di TKP wahana permainan ontang-anting dan meminta keterangan para saksi maupun kru dari pengelola hiburan tersebut," ujar Edy, Selasa (28/5/2024).