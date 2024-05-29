JAKARTA - Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), kembali diguncang gempa pada Rabu (29/5/2024) pagi ini.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa Bima diguncang gempa bermagnitudo (M) 3,8 pada pukul 03:40 WIB.
"#Gempa Mag:3.8, 29-May-2024 03:40:59WIB, Lok:8.15LS, 118.84BT (35 km TimurLaut BIMA-NTB), Kedlmn:15 Km #BMKG," tulis BMKG.
Sebelumnya, gempa bumi M3,9 mengguncang Bima, dini hari ini. BMKG menyatakan bahwa gempa berlangsung sekitar 00:56 WIB.
BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.
"#Gempa Mag:3.9, 29-May-2024 00:56:13WIB, Lok:8.14LS, 118.85BT (36 km TimurLaut BIMA-NTB), Kedlmn:11 Km #BMKG," tulis BMKG.
(Fakhrizal Fakhri )