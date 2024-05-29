Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bima NTB Kembali Diguncang Gempa Pagi Ini

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |04:54 WIB
Bima NTB Kembali Diguncang Gempa Pagi Ini
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), kembali diguncang gempa pada Rabu (29/5/2024) pagi ini.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa Bima diguncang gempa bermagnitudo (M) 3,8 pada pukul 03:40 WIB.

"#Gempa Mag:3.8, 29-May-2024 03:40:59WIB, Lok:8.15LS, 118.84BT (35 km TimurLaut BIMA-NTB), Kedlmn:15 Km #BMKG," tulis BMKG.

Sebelumnya, gempa bumi M3,9 mengguncang Bima, dini hari ini. BMKG menyatakan bahwa gempa berlangsung sekitar 00:56 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.9, 29-May-2024 00:56:13WIB, Lok:8.14LS, 118.85BT (36 km TimurLaut BIMA-NTB), Kedlmn:11 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Bima gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187733/gempa-EI38_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Maluku, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187387/gempa-NnWk_large.jpg
Gempa M5,0 Guncang Nias Selatan Malam Ini, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186338/dampak_gempa_simeulue_aceh-4Pdf_large.jpg
Guncangan Gempa M6,5 Sebabkan Gudang Terbakar di Simeulue Aceh, 12 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186264/gempa-eADO_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,3 Guncang Aceh, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185717/gempa-Xb41_large.jpg
Gempa M4,7 Guncang Aceh, BMKG: Tak Ada Bangunan Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185484/gempa-VH69_large.jpg
Gempa M5,2 Guncang Blitar Jawa Timur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement