Kronologi Penemuan Mayat Siswi SMA dalam Parit, Ada Sejumlah Luka Tusukan

MESUJI - Polisi selidiki penemuan mayat Anggi Lestari (16), siswi SMA di Kabupaten Mesuji yang ditemukan dalam parit dengan sejumlah luka tusukan pada Selasa (28/5/2024) sore. Hal tersebut diungkapkan Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik saat dikonfirmasi, Rabu (29/5/2024).

Umi mengatakan, saat ini tim Satreskrim Polres Mesuji masih melakukan penyelidikan terkait penemuan tersebut dengan menggali keterangan beberapa saksi di lokasi kejadian.

"Saat ini tim dari Satreskrim Polres Mesuji masih melakukan penyelidikan terkait ditemukannya sesosok siswi SMA pada Selasa sore kemarin pukul 16.30 WIB didalam parit kebun karet Desa Margo Mulyo, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji," ujar Umi.

Umi menerangkan, jasad Anggi pertama kali ditemukan oleh sekelompok remaja yang tengah bermain. Kemudian mereka menemukan tubuh korban yang berdekatan dengan motor korban di dalam parit.

"Karena takut, remaja ini kemudian melaporkan ke pihak desa," tutur Umi.

Setelah mendapatkan laporan dari warga, lanjutnya, pihak kepolisian kemudian melakukan olah TKP awal.

"Polres Mesuji yang mendapatkan laporan ini langsung mendatangi TKP untuk melakukan pemeriksaan awal. Dan memang ada ditemukan sejumlah luka tusukan di beberapa bagian tubuh korban di antaranya punggung, leher, wajah serta bagian lainnya," jelas Umi.

Namun pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah korban meninggal karena dibunuh lantaran masih dalam tahap penyelidikan oleh Satreskrim Polres Mesuji.

Sebelumnya, Warga Desa Margo Mulyo, Kabupaten Mesuji, Lampung dihebohkan penemuan mayat siswi SMA dengan kondisi mengenaskan di dalam parit. Pada tubuh mayat tersebut ditemukan sejumlah tusukan.