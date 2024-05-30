Advertisement
HOME NEWS JATENG

Dieng Jateng Digoyang Gempa Dangkal Akibat Gerakan Sesar Aktif

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |21:18 WIB
Dieng Jateng Digoyang Gempa Dangkal Akibat Gerakan Sesar Aktif
Titik gempa di Dieng (BMKG)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa dengan kekuatan magnitudo 2,6 dirasakan di Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Kamis (30/5/2024) sekitar pukul 19.43.33 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter dengan magnitudo M2,6. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 7.27° LS; 109.88° BT tepatnya di darat pada jarak 10 km arah Barat Laut Wonosobo, Jawa Tengah dengan kedalaman 11 Km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif," ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono dalam keterangan resminya.

 BACA JUGA:

Guncangan gempa ini dirasakan di daerah Dieng II MMI (Getaran dirasakan sedikit orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang). "Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut," ujar Daryono.

Hingga pukul 20.00 WIB tadi, hasil monitoring BMKG menunjukkan belum ada aktivitas gempabumi susulan (aftershock).

(Salman Mardira)

      
