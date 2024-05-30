Dieng Jateng Digoyang Gempa Dangkal Akibat Gerakan Sesar Aktif

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa dengan kekuatan magnitudo 2,6 dirasakan di Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Kamis (30/5/2024) sekitar pukul 19.43.33 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter dengan magnitudo M2,6. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 7.27° LS; 109.88° BT tepatnya di darat pada jarak 10 km arah Barat Laut Wonosobo, Jawa Tengah dengan kedalaman 11 Km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif," ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono dalam keterangan resminya.

Guncangan gempa ini dirasakan di daerah Dieng II MMI (Getaran dirasakan sedikit orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang). "Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut," ujar Daryono.

Hingga pukul 20.00 WIB tadi, hasil monitoring BMKG menunjukkan belum ada aktivitas gempabumi susulan (aftershock).

