Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Usai Bunuh Karyawan Toko Ban di Jambi, Pemuda Ini Serahkan Diri ke Polisi

Azhari Sultan , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |03:30 WIB
Usai Bunuh Karyawan Toko Ban di Jambi, Pemuda Ini Serahkan Diri ke Polisi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAMBI - Jajaran Polsek Pasar dibuat terkejut dengan kedatangan seorang pemuda yang diketahui bernama Aldi (20). Betapa tidak, dia datang seorang diri mengaku telah membunuh tetangganya sekaligus rekan kerjanya bernama Joni (43) di toko ban dan velg ban di jalan Husni Tamrin RT 13, Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, Rabu (29/5/2024) malam kemarin.

Korban ditikam di bagian dadanya hingga 21 kali dengan menggunakan sebilah pisau dapur. Akibatnya, korban langsung tewas dengan tubuh berlumuran darah.

"Usai menikam korban, Aldi langsung kabur melarikan diri dari TKP menuju Polsek Pasar Jambi untuk menyerahkan diri," ungkap Kapolsek Pasar Jambi Kompol Cahyono, Kamis (30/5/2024).

Dia mengatakan, saat itu pelaku langsung menyerahkan diri sekitar pukul 19:00 WIB. "Saat kami ke TKP, mayat masih ada di dekat rumah korban," jelasnya.

Dari olah TKP, terdapat 21 luka tusukan terutama di bagian dada sebelah kanan hingga roboh bersimbah darah.

"Pertama di dada bagian kanan, karana pelaku ini kidal, terus diluar ada 21 tusukan. Sedangkan korban tidak sempat melakukan perlawanan karena telah ditusuk duluan oleh pelaku," imbuhnya.

Menurutnya, kejadian tersebut bermula pada 3 bulan silam terjadi perselisihan diantara keduanya saat bekerja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187918//kapolres_metro_jakarta_selatan_kombes_nicolas_ary_lilipaly-fx6g_large.jpg
Polisi Ungkap Penyebab Kerangka Alvaro Ditemukan Berpencaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187833//pembunuhan-zZgc_large.jpg
Dugaan Jenazah Alvaro Dimutilasi Akhirnya Terkuak, Polisi Ungkap Fakta Mengejutkan  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187803//penculikan-amvj_large.jpg
Sambil Menangis Sesenggukan, Ibunda Terima Jenazah Alvaro Kiano di RS Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187781//rs_polri-N6bt_large.jpg
Hasil Tes DNA, RS Polri Pastikan Kerangka di Tenjo Bogor Jenazah Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187645//alvaro-UvxA_large.jpg
Polisi Umumkan Hasil Tes DNA Kerangka Diduga Alvaro Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187043//pekerja_gaharu_di_yahukimo_diserang_otk-PhTm_large.jpg
Camp Pekerja Gaharu di Yahukimo Diserang OTK, Dua Orang Tewas Dibacok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement