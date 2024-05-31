Usai Bunuh Karyawan Toko Ban di Jambi, Pemuda Ini Serahkan Diri ke Polisi

JAMBI - Jajaran Polsek Pasar dibuat terkejut dengan kedatangan seorang pemuda yang diketahui bernama Aldi (20). Betapa tidak, dia datang seorang diri mengaku telah membunuh tetangganya sekaligus rekan kerjanya bernama Joni (43) di toko ban dan velg ban di jalan Husni Tamrin RT 13, Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, Rabu (29/5/2024) malam kemarin.

Korban ditikam di bagian dadanya hingga 21 kali dengan menggunakan sebilah pisau dapur. Akibatnya, korban langsung tewas dengan tubuh berlumuran darah.

"Usai menikam korban, Aldi langsung kabur melarikan diri dari TKP menuju Polsek Pasar Jambi untuk menyerahkan diri," ungkap Kapolsek Pasar Jambi Kompol Cahyono, Kamis (30/5/2024).

Dia mengatakan, saat itu pelaku langsung menyerahkan diri sekitar pukul 19:00 WIB. "Saat kami ke TKP, mayat masih ada di dekat rumah korban," jelasnya.

Dari olah TKP, terdapat 21 luka tusukan terutama di bagian dada sebelah kanan hingga roboh bersimbah darah.

"Pertama di dada bagian kanan, karana pelaku ini kidal, terus diluar ada 21 tusukan. Sedangkan korban tidak sempat melakukan perlawanan karena telah ditusuk duluan oleh pelaku," imbuhnya.

Menurutnya, kejadian tersebut bermula pada 3 bulan silam terjadi perselisihan diantara keduanya saat bekerja.