Jelang Idul Adha, Belasan Kambing Milik Warga Bantul Hilang Dicuri

BANTUL - Belasan ekor kambing milik Kristanto, warga Dusun Ngepet, Kalurahan Srigading, Kapanewon Sanden, Bantul hilang dicuri, pada Rabu 29 Mei 2024.

Kristanto menjelaskan, kejadian itu baru ia ketahui pada pagi hari. Saat itu, ia bermaksud mengambil tiga ekor kambing untuk disembelih.

"Jadi pagi tadi saya mau ambil tiga ekor domba untuk acara peringatan tiga tahun meninggalnya ibu saya," katanya, Kamis (30/5/2024).

Sesampainya di kandang, Kristanto justru dikejutkan lantaran 12 ekor kambing miliknya tidak ada di kandang. Rinciannya, tiga ekor domba jantan dan sembilan ekor domba betina yang salah satunya tengah bunting.

"Tapi sampai di kandang yang ada hanya satu ekor cempe (anakan kambing), lainnya sudah tidak ada di dalam kandang. Untuk jumlah domba yang hilang 12 ekor," ujarnya.

Jika ditotal, Kristanto menyebut mengalami kerugian hingga puluhan juta. Kristanto pun bingung kenapa kambingnya jadi sasaran pencuri.

"Padahal di kandang itu ada sapi, tapi kok malah domba milik saya yang dicuri," ucapnya.