HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Konfirmasi Kematian 4 Sandera Lagi di Gaza, Jenazah Masih Ditahan Hamas

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |05:06 WIB
Israel Konfirmasi Kematian 4 Sandera Lagi di Gaza, Jenazah Masih Ditahan Hamas
Israel konfirmasi kematian 4 sandera lagi di Gaza, jenazah masih ditahan Hamas (Foto: Reuters)
A
A
A

GAZA – Militer Israel mengatakan mereka telah mengetahui kematian empat orang lagi yang diculik oleh Hamas pada 7 Oktober.

Keempat sandera dilaporkan tewas saat bersama-sama dalam operasi Israel di Khan Younis di Gaza selatan. Israel menegaskan jenazah mereka masih ditahan oleh Hamas.

Pria-pria tersebut bernama Nadav Popplewell, 51 tahun, warga Inggris-Israel, Chaim Peri, 79 tahun, Yoram Metzger, 80 tahun, dan Amiram Cooper, 85 tahun.

Juru bicara Pasukan Pertahanan Israek (IDF) Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan intelijen yang dikumpulkan dalam beberapa pekan terakhir telah mengarah pada penilaian tersebut.

“Kami menilai mereka berempat tewas saat bersama-sama di kawasan Khan Younis selama operasi kami di sana melawan Hamas,” katanya tanpa memberikan rincian lebih lanjut, dikutip BBC.

“Kami memeriksa secara menyeluruh penyebab kematian mereka dan memeriksa segala kemungkinan. Kami akan segera menyampaikan temuannya, pertama kepada keluarga mereka, dan kemudian kepada publik,” ujarnya, dikutip Reuters.

“Kami akan menyajikannya secara transparan, seperti yang telah kami lakukan hingga saat ini,” lanjutnya.

Bulan lalu, Hamas mengklaim bahwa Nadav Popplewell telah tewas dalam serangan Israel pada bulan April. Kementerian Luar Negeri Inggris menyatakan sedang melakukan penyelidikan, namun hingga saat ini belum ada konfirmasi mengenai kematiannya.

