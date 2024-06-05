Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

10 Kota di Palestina yang Sudah Dirampas Israel

Rachel Eirene Nugroho , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |16:20 WIB
10 Kota di Palestina yang Sudah Dirampas Israel
10 kota Palestina yang sudah dirampas Israel (Foto: Reuters)
A
A
A

PALESTINA - Rakyat Palestina secara perlahan mulai kehilangan tempatnya untuk berlindung dan hidup layaknya orang-orang pada umumnya. Militer Israel secara terus menerus merebut wilayah Palestina dan semakin mendominasi dengan merebut beberapa kota utama Palestina.

Serangan yang diluncurkan Israel demi merebut wilayah Palestina juga telah menimbulkan banyak korban jiwa. Israel terakhir kali telah menyerang Rafah yang menimbulkan tindakan protes dari berbagai pihak terhadap Israel. Bahkan dukungan internasional untuk Israel pun mulai menurun dan Palestina semakin diperhatikan oleh banyak negara.

Walaupun begitu telah banyak kota di Palestina yang dirampas Israel. Terdapat 10 kota di Palestina yang sudah dirampas Israel serta dikuasai secara penuh oleh militer Israel. Berikut 10 kota di Palestina yang telah berhasil dirampas Israel dilansir berbagai sumber:

1. Ramallah

Ramallah merupakan kota milik Palestina yang terpenting karena merupakan pusat kota pemerintahan Palestina. Posisinya sebagai pusat pemerintahan Palestina membuat kota ini menjadi sasaran utama bagi Israel untuk dihancurkan.

2. Yerusalem Timur

Melansir sumber terpercaya, demi menguasai wilayah ini, Israel melakukan penggusuran terhadap 1.190 warga Palestina dengan 656 diantaranya merupakan anak-anak. Penggusuran ini dilakukan Israel dalam rangka memperluas daerah kekuasaannya.

3. Neblus

Wilayah Neblus memiliki banyak situs arkeologi Palestina. Hal ini juga menjadi tujuan Israel selain untuk menguasai kota Neblus.

4. Kiryat Gat

Kiryat Gat juga masuk sebagai kota Palestina yang telah direbut Israel. Ketika kemerdekaan Israel mulai diakui oleh beberapa negara, banyak pasukan Yahudi yang juga mulai mengisi wilayah Kiryat Gat. Hal ini membuat penduduk Palestina pada saat itu diusir dengan paksa meninggalkan wilayah tersebut.



      
