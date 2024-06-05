Breaking News : Nias Selatan Diguncang Gempa M5,7

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 5,7 mengguncang Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (5/6/2024) pukul 18.16 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan bahwa gempa tidak berpotensi tsunami.

BMKG melaporkan episenter gempa terletak pada koordinat 0.42 LU dan 98.50 BT, atau tepatnya berlokasi pada jarak 78 km Tenggara Nias Selatan, Sumut pada kedalaman 57 km.

“Info Gempa Mag:5.7, 05-Jun-24 18:16:14 WIB, Lok:0.42 LU,98.50 BT (78 km Tenggara NIASSELATAN-SUMUT), Kedlmn:57 Km,” tulis BMKG lewat akun media sosial resminya, Rabu (5/6/2024).

Sementara itu, BMKG memastikan hingga saat ini belum ada dampak yang ditimbulkan. Mengingat, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data belum stabil dan lengkap.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” pungkasnya.

(Salman Mardira)