Kronologi SPBU di Cilegon Kekabaran Usai Selang Pompa BBM Tertarik Mobil

CILEGON - Kebakaran terjadi di SPBU Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Senin (10/6/2024). Peristiwa itu lantas viral di media sosial.

Video detik-detik SPBU terbakar mulanya di-posting akun Instagram @Bantenraya. Dalam video dipertontonkan saat sebuah mini bus berwarna silver tengah mengisi BBM.

Secara tiba-tiba kendaraan tersebut melaju padahal selang pengisian BBM alias Nozzle masih terpasang di tangki mobil.

Petugas damkar yang berada di lokasi kejadian, Herry Gunawan mengatakan kejadian bermula saat ibu-ibu mengendarai mobil sedang mengisi bensin.

“Jadi kronologi kejadian menurut informasi yang saya terima itu ada seorang ibu ibu mengisi bensin dengan mobil, ketika melakukan pembayaran Qris, jadi si operator sebelum dia isi bensin dia masukan dulu nominalnya baru dia masukan ke tangkinya,” kata Hery.

Menurutnya, sumber api tersebut berawal ketika mesin pompa bensin tertarik dan terkena aliran listrik.

“Entah sedang mendengarkan musik atau gimana tau tau mobilnya jalan, sehingga selang terbawa jalan ketarik Ketika itu roboh dan ada aliran listrik, timbul api dan alhamdulillah berkat apar-apar yang ada di pom bensin siaga jadi rekan rekan kita mampu memadamkan api dengan apar,” ucapnya.