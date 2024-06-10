Selang Bensin Tertarik Mobil, Pompa BBM di SPBU Cilegon Kebakaran

Kebakaran pompa bensin di SPBU Cilegon terjadi usai selang tertarik mobil (Foto: Rekaman CCTV/Istimewa)

CILEGON - Selang pengisian bensin terbawa sebuah mobil sedan, memicu terbakarnya SPBU di Kota Cilegon, Banten, Senin (10/6/2024) sore tadi.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, insiden terbakarnya SPBU membuat pengendara panik.

Dalam rekaman CCTV, yang memperlihatkan terbakarnya sebuah SPBU di Cibeber, Kota Cilegon, nampak kendaraan roda empat berwarna silver yang tengah melakukan pengisian jenis pertalite langsung melajukan kendaraannya saat selang nozzle masih tertancap di pengisian BBM.

Akibatnya, pompa tertarik dan terguling hingga menyebabkan kebakaran. Petugas berusaha memadamkan api dengan alat pemadam kebakaran.

Api pun bisa segera dijinakkan setelah beberapa menit kemudian.

Polisi yang datang ke lokasi langsung memberikan garis polisi. Petugas memanggil pengendara mobil yang menyebabkan kebakaran dan memeriksa kondisi SPBU.

"Diduga, ada kelalaian antara petugas SPBU dan pengendara, karena petugas sempat berkata, sudah. Hingga akhirnya mobil sedan pun melaju," ujar Kanit Reskrim Polsek Cibeber, Ipda Ibnu Majah.