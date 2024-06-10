Advertisement
HOME NEWS JATIM

Malam Hari, Gunung Semeru Luncurkan Lava Pijar

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 10 Juni 2024 |23:25 WIB
Malam Hari, Gunung Semeru Luncurkan Lava Pijar
Gunung Semeru luncurkan lava pijar pada malam hari (foto: dok PVMBG)
A
A
A

LUMAJANG - Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang beberapa kali mengeluarkan lava pijar. Lava pijar itu bahkan sampai terlihat jelas dari posko Pengamatan Gunung Api (PGA) Semeru.

Dari informasi yang dihimpun, luncuran material vulkanik erupsi Gunung Semeru terpantau sejak Senin malam (10/6/2024) pukul 18.51 WIB. Bahkan luncuran material vulkanik itu juga terpantau keluar pada pukul 19.36 WIB, pukul 20.52 WIB, tapi luncuran material vulkaniknya tidak dapat terpantau visual, karena kabut.

Visual lava pijar baru kembali terpantau keluar dari puncak kawah Jonggring Saloko pada pukul 21.44 WIB, hingga satu menit kemudian. Bahkan lava pijar terlihat jelas keluar pada pukul 21.45 WIB.

"Guguran lava pijar Gunung Semeru 10 Juni 2024. Potensi awan panas bisa terjadi sewaktu-waktu tetap waspada," kata otoritas Pos PGA Semeru.

Sementara itu, Petugas Pos PGA Ghufron Alwi mengungkapkan, dari pencatatan aktivitas vulkanik Gunung Semeru sejak pukul 12.00 hingga 18.00 WIB, setidaknya ada 27 kali gempa letusan atau erupsi dengan amplitudo 14-22 mm, dan lama gempa 66-128 detik.

"8 kali gempa guguran dengan amplitudo 2-5 mm dan lama gempa 60-125 detik. 6 kali gempa hembusan dengan amplitudo 6-8 mm, dan lama gempa 39-57 detik," ucap Ghufron Alwi, dalam keterangannya pada Senin malam (10/6/2024).

Halaman:
1 2
      
