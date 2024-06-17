Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tak Ada Kegembiraan, Warga Gaza Rayakan Idul Fitri dengan Muram

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |13:25 WIB
Tak Ada Kegembiraan, Warga Gaza Rayakan Idul Fitri dengan Muram
Tak ada kegembiraan, warga Gaza rayakan Idul Adha dengan muram (Foto: AP)
GAZA - Di tenda-tenda di tengah panas terik dan masjid-masjid yang dibom, warga Gaza pada Minggu (16/6/2024) memperingati dimulainya hari raya Idul Adha, tanpa keceriaan seperti biasanya ketika perang Israel-Hamas berkecamuk.

“Tidak ada kebahagiaan. Kami telah dirampok,” kata Malakiya Salman, seorang perempuan pengungsi berusia 57 tahun yang kini tinggal di sebuah tenda di Kota Khan Younis di Jalur Gaza selatan, dikutip Arab News.

Warga Gaza, seperti umat Islam di seluruh dunia, biasanya menyembelih domba untuk hari raya tersebut yang nama Arabnya berarti ‘hari raya kurban’ dan membagi dagingnya kepada yang membutuhkan.

Para orang tua juga akan memberi anak-anak mereka pakaian baru dan uang untuk perayaan tersebut.

Namun tahun ini, setelah lebih dari delapan bulan kampanye Israel yang menghancurkan yang telah meratakan sebagian besar wilayah Gaza, membuat sebagian besar dari 2,4 juta orang di wilayah yang terkepung itu mengungsi, dan berulang kali memicu peringatan akan kelaparan, Idul Fitri adalah hari yang penuh kesengsaraan bagi banyak orang.

“Saya berharap dunia memberikan tekanan kepada kami untuk mengakhiri perang karena kami benar-benar sekarat dan anak-anak kami hancur,” kata Salman.

Keluarganya mengungsi dari kota Rafah di bagian selatan, yang menjadi fokus pertempuran baru-baru ini yang dimulai setelah serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan.

Militer pada Minggu (16/6/2024) pagi mengumumkan jeda taktis aktivitas militer di sekitar rute kawasan Rafah untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan warga Gaza.

Koresponden AFP mengatakan tidak ada laporan serangan atau penembakan sejak fajar, meskipun militer Israel menekankan tidak ada gencatan senjata di Jalur Gaza selatan.

