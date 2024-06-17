Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kebakaran Hutan di California Bakar 12.000 Hektar Lahan, Paksa Evakuasi 1.000 Orang

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |15:34 WIB
Kebakaran Hutan di California Bakar 12.000 Hektar Lahan, Paksa Evakuasi 1.000 Orang
Kebakaran hutan di California bakar 12.000 hektar lahan, paksa evakuasi 1.000 orang (Foto: AP)
A
A
A

CALIFORNIA – Kebakaran hutan yang terjadi di barat laut Los Angeles pada Minggu (16/6/2024) telah memaksa lebih dari 1.000 orang dievakuasi dari kawasan rekreasi luar ruangan yang populer dan membakar lebih dari 12.000 hektar lahan.

Menurut Cal Fire, sekitar 400 petugas pemadam kebakaran yang dipersenjatai dengan 70 truk pemadam kebakaran dan dua buldoser sedang berjuang memadamkan api pasca kebakaran, yang hanya 2% yang dapat diatasi. Kebakaran ini terjadi di selatan Gorman, California, sekitar 60 mil (96,5 km) barat laut Los Angeles.

Kebakaran, yang dimulai pada Sabtu (15/6/2024) sore, bergerak ke arah tenggara, menuju Danau Piramida. Sekitar 1.200 orang telah dievakuasi dari kawasan rekreasi Hungry Valley, yang memiliki jalur sepeda motor dan kendaraan off-road, sejak kebakaran terjadi. Dua bangunan telah hancur sejauh ini.

Cal Fire mengatakan upaya untuk memadamkan api terhambat oleh suhu tinggi, kelembapan rendah, dan angin kencang, yang diperkirakan akan terus berlanjut hingga Minggu (16/6/2024) malam.

Halaman:
1 2
      
