Banyak Konflik Internasional Terjadi, Nostradamus Baru Ramal Perang Dunia 3 Akan Terjadi pada 18 Juni

Nostradamus Baru ramal Perang Dunia III akan terjadi pada 18 Juni (Foto: X)

INDIA - Seorang peramal India dengan berani menyatakan tanggal dimulainya Perang Dunia (PD) III dan memperkirakan perang itu akan dimulai dalam beberapa hari.

Kushal Kumar, yang dikenal sebagai 'Nostradamus Baru', mengklaim Perang Dunia III bisa dimulai pada 18 Juni 2024.

“Sekarang, Selasa, 18 Juni 2024 terdapat stimulus planet terkuat untuk memicu WW3 meskipun tanggal 10 dan 29 Juni mungkin juga memiliki pengaruh,” terangnya kepada The Daily Star.

Kumar menyebut berbagai konflik internasional sebagai tanda akan terjadinya konflik global.

“Dapat diamati di sini bahwa peringatan prediktif untuk perawatan yang lebih baik dan strategi yang tepat memerlukan interpretasi yang hati-hati dan serius terhadap dampak terhadap planet, sementara kesalahan atau kesalahan manusia yang tidak disengaja tidak dapat dikesampingkan sepenuhnya,” lanjutnya.

“Jadi, perhatikan skenario perang yang berkembang di titik-titik panas di seluruh dunia seiring berjalannya waktu,” tambahnya.

Kumar awalnya membuat prediksi ini pada bulan Mei, dan prediksi ini berlipat ganda, meskipun sebelumnya memperkirakan tanggal yang salah.

Dia sebelumnya memperkirakan 10 Juni sebagai tanggal dimulainya perang, namun ternyata tidak terjadi, sehingga menimbulkan keraguan atas keakuratan prediksinya.