Mobil Tabrak 3 Motor di Gunung Sindur Bogor, 5 Orang Luka-Luka

BOGOR - Pengendara mobil menabrak 3 motor di Jalan Raya Parung-Gununv Sindur, Desa Waru, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Lima orang mengalami luka-luka dalam kecelakaan ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 16.00 WIB. Awalnya, mobil Toyota Calya F 1676 FBK bergerak dari arah Gunung Sindur menuju Parung.

"Di TKP, (pengemudi mobil) kurang konsentrasi kemudian bergerak ke kanan jalan," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Senin (17/6/2024).

Mobil pun menabrak motor Honda Beat B 6026 CYC, motor Honda Revo F 523 EB dan satu motor lain yang belum diketahui plat nomornya dari arah berlawanan.

"Sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas," jelasnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, hanya saja 5 orang dari pemotor mengalami luka-luka dan dibawa ke RS Hermina Serpong.