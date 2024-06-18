Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Tabrak 3 Motor di Gunung Sindur Bogor, 5 Orang Luka-Luka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |02:07 WIB
Mobil Tabrak 3 Motor di Gunung Sindur Bogor, 5 Orang Luka-Luka
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

BOGOR - Pengendara mobil menabrak 3 motor di Jalan Raya Parung-Gununv Sindur, Desa Waru, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Lima orang mengalami luka-luka dalam kecelakaan ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 16.00 WIB. Awalnya, mobil Toyota Calya F 1676 FBK bergerak dari arah Gunung Sindur menuju Parung.

"Di TKP, (pengemudi mobil) kurang konsentrasi kemudian bergerak ke kanan jalan," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Senin (17/6/2024).

Mobil pun menabrak motor Honda Beat B 6026 CYC, motor Honda Revo F 523 EB dan satu motor lain yang belum diketahui plat nomornya dari arah berlawanan.

"Sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas," jelasnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, hanya saja 5 orang dari pemotor mengalami luka-luka dan dibawa ke RS Hermina Serpong.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192107/kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-NDkM_large.jpg
Korlantas Polri Sebut Korban Jiwa Kecelakaan Nataru Turun 23 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/338/3191196/mobil_senggol_motor_di_ciledug-CpW8_large.jpg
Mobil Senggol Motor di Ciledug Gara-Gara Pengendara Cekcok, 1 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement