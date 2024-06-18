ODGJ Coba Bunuh Diri Lompat ke Sungai Citarum, tapi Malah Jatuh di Bebatuan

CIANJUR - Seorang pria yang diduga Orang Dalam Ganguan Jiwa (ODGJ) melakukan percobaan bunuh diri dengan meloncat dari atas jembatan Sungai Citarum, perbatasan Cianjur dengan Bandung Barat, Selasa (18/6/2024).

ODGJ tersebut tidak terjatuh kedalam aliran sungai citarum, melainkan ke sebuah pepohonan sebelum akhirnya terhempas ke bebatuan yang ada ditanah pinggir sungai.

Menurut Kapolsek Bojong Picung AKP Eriyanto, saat ini kondisi ODGJ tersebut masih hidup namun beberapa bagian tubuhnya mengalami patah tulang.

"Kita bersama warga setempat dan petugas gabungan langsung mengevakuasi korban terlebih dahulu dari dasar jembatan menggunakan perahu nelayan ke tempat aman," tuturnya, Selasa (18/6/2024).

Setelah di evakuasi, ODGJ yang diperkirakan berusia 45 tahun itu langsung dibawa ke Puskesmas Haurwangi untuk dilakukan pengecekan.