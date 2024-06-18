Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

ODGJ Coba Bunuh Diri Lompat ke Sungai Citarum, tapi Malah Jatuh di Bebatuan

Ricky Susan , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |15:00 WIB
ODGJ Coba Bunuh Diri Lompat ke Sungai Citarum, tapi Malah Jatuh di Bebatuan
A
A
A

CIANJUR - Seorang pria yang diduga Orang Dalam Ganguan Jiwa (ODGJ) melakukan percobaan bunuh diri dengan meloncat dari atas jembatan Sungai Citarum, perbatasan Cianjur dengan Bandung Barat, Selasa (18/6/2024).

ODGJ tersebut tidak terjatuh kedalam aliran sungai citarum, melainkan ke sebuah pepohonan sebelum akhirnya terhempas ke bebatuan yang ada ditanah pinggir sungai.

Menurut Kapolsek Bojong Picung AKP Eriyanto, saat ini kondisi ODGJ tersebut masih hidup namun beberapa bagian tubuhnya mengalami patah tulang.

"Kita bersama warga setempat dan petugas gabungan langsung mengevakuasi korban terlebih dahulu dari dasar jembatan menggunakan perahu nelayan ke tempat aman," tuturnya, Selasa (18/6/2024).

Setelah di evakuasi, ODGJ yang diperkirakan berusia 45 tahun itu langsung dibawa ke Puskesmas Haurwangi untuk dilakukan pengecekan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Sungai Citarum ODGJ Bunuh diri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187824//kapolres_metro_jakarta_selatan_kombes_nicolas_ary_lilipay-xKbI_large.jpg
Ayah Tiri Alvaro Bunuh Diri di Ruang Konseling, Penyidik Masih Diperiksa Propam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/612/3187323//viral-5KTh_large.jpg
Viral, Petugas KRL Nyaris Ketabrak Kereta di Gang Sentiong Usai Diduga Didorong Wanita ODGJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187071//kepsek_smp_cilincing-7Gwo_large.jpg
Kepsek SMP di Cilincing Ditemukan Tewas Tergantung, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187032//mayat-oxak_large.jpg
Tragis! Kepsek SMP di Cilincing Tewas Gantung Diri di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185682//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-RslQ_large.jpg
Kronologi Ayah Tiri Alvaro Gantung Diri Pakai Celana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185662//polres_jaksel_konpers_kerangka_diduga_alvaro-SI47_large.jpg
Ayah Tiri Alvaro Gantung Diri Pakai Celana di Ruang Konseling Polres Jaksel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement