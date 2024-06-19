WNA Asal Qatar Tewas Terseret Arus di Pantai Nusa Penida

BALI - Warga Negara Asing (WNA) Qatar Abdul Aziz Zami Ja Al Manai (30) tewas terseret arus di obyek wisata Kelingking Beach, Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, Klungkung, Bali. Korban ditemukan mengapung oleh Basarnas Bali yang segera melakukan evakuasi.

Korban saat itu bersama tiga orang rekannya berenang di Pantai Kelingking Beach. Mendadak ombak besar dan menggulung ketiga orang wisatawan asal Qatar tersebut.

Beruntung dua dari tiga wisatawan tersebut berhasil selamat dan berenang ke pinggir pantai. Namun, satu orang yakni Abdul Aziz tidak bisa berenang dan tenggelam terseret arus.

Berselang beberapa jam korban ditemukan mengapung oleh Tim Basarnas dan pihak kepolisian hingga berhasil dievakuasi ke darat.

Koordinator Unit Siaga SAR Nusa Penida, Cakra Negara mengatakan, guna mendapat pertolongan secepatnya, pihak korban menyewa sebuah helikopter dan merujuk korban ke Rumah Sakit Internasional Bali Mandara.

Klingking Beach merupakan salah satu spot wisata alam yang menawarkan keindahan pantai. Untuk mencapai pantai wisatawan harus menuruni tebing yang terjal selama hampir 30 menit.

(Arief Setyadi )