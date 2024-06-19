Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terungkap Motif Ayah Gorok Leher Anak Kandung yang Sedang Tidur Lelap

Fariz Abdullah , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |16:44 WIB
Terungkap Motif Ayah Gorok Leher Anak Kandung yang Sedang Tidur Lelap
Polisi ungkap motif ayah bunuh anak kandung di Serang. (Foto: MPI)
A
A
A

SERANG – Seorang ayah berinisial A (30) tega membunuh anak kandungnya sendiri, N bocah berusia tiga tahun. Warga Kampung Cibarugbug, Desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten itu menggorok leher korban yang sedang tertidur lelap. Pelaku ditangkap pihak kepolisian, Selasa (18/6/2024).

Kasatreskrim Polresta Serang Kota, Kompol Hengky Kurniawan mengatakan saat ini terduga pelaku telah diamankan setelah sebelumnya melarikan diri. Menurut Hengky, saat ini pihaknya juga tengah melakukan pemeriksaan intens terhadap pelaku, termasuk pemeriksaan kejiwaan.

 BACA JUGA:

Berdasarkan hasil pemeriksaan, lanjut Hengky pelaku tega menghabisi nyawa anaknya sendiri karena menganut ilmu kebatinan.

Halaman:
1 2
      
