Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Miris! PNS di Riau Nekat Nyolong Besi di Area Pertamina Hulu Rokan

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |20:27 WIB
Miris! PNS di Riau Nekat <i>Nyolong</i> Besi di Area Pertamina Hulu Rokan
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

PEKANBARU - Polres Rohil, Riau menangkap dua pencuri besi di area Pertamina Hulu Rokan (PHR). Ironisnya, salah satu yang ditangkap adalah bersatus Pegawai Negeri (PNS).

Kapolres Rokan Hilir, AKBP Andrian Pramudianto mengatakan, dua tersanga melakukan pencurian di Jalan Lintas Sintong, Desa Sintong, Kecamatan Tanah Putih. Dua tersangka yang diamankan adaah Junardi Miko (JM) berstatus PNS dan temannya Rizal.

“Kedua tersangka sudah kita amankan bersama barang bukti,” kata Andrian Pramudianto, Rabu (19/6/2024).

Aksi pencurian itu terjadi pada 18 Juni 2024. Saat itu petugas perusahaan mendapat laporan kalau ada pencurian di Desa Sintong. Di mana pelaku melakukan pencurian pagar besi milik Pertamina Hulu Rokan. Di mana saat kejadian salah seorang petugas di todong dari belakang dan tidak bisa berbuat apa apa. Kemudian pelaku berhasil membawa besi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/340/3180656//bocah_tewas_diserang_gajah_liar-iyY3_large.jpg
Tragis! Bocah Perempuan 8 Tahun Tewas Diserang Gajah Liar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/340/3157807//tamu_hotel-ft3b_large.jpg
Tragis, Tamu Hotel di Pekanbaru Jatuh dari Lantai 6
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/340/3154789//kapolri_jenderal_listyo_sigit_terima_anugerah_adat_ingatan_budi_di_pekanbaru-DJWK_large.jpg
Terima Anugerah Adat 'Ingatan Budi', Kapolri: Setiap Langkah Pengabdian Harus Berakar pada Nilai Luhur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/340/3146710//mahasiswa-fZHe_large.jpg
Pekanbaru Ditunjuk Jadi Tuan Rumah Muktamar XI Hima Persis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/340/3144499//kantor_pos-myAB_large.jpg
Kantor Pos Pekanbaru Dibobol Maling, Orang Dalam Berkomplot Gasak Rp517 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137222//narkoba-fxju_large.jpg
Duh! Pengedar Sabu Nekat Masukkan Narkoba ke Kemaluan saat Disergap Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement