Kebakaran Hebat Ratakan 2 Unit Rumah di Kolaka, 2 Anak Nyaris Ikut Terpanggang

KOLAKA - Kebakaran hebat meratakan dua unit rumah di Desa Oneha, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada pukul 13.05 Wita, Rabu (19/6/2024). Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik dari salah satu tempat tinggal korban.

Kasi Humas Polres Kolaka, Iptu Dwi Arif Setiawan yang dikonfirmasi mengatakan kedua unit rumah yang terbakar tepatnya di Dusun I Desa Oneha milik Sanusi (53) dan Halemina (55). Kobaran api bermula dari hunian Sanusi dan merambah ke tempat tinggal Halemina yang saling berdempetan.

"Saat kejadian Sanusi tidak ditempat terkecuali menantunya bernama Derita (21) sedang menyusui balitanya berusia 3 bulan dan ditemani putrinya berusia 4 tahun," ujarnya.

Diterangkan Iptu Dwi, kobaran api tidak disadari Derita disaat sedang menyusui di dalam kamar. Korban tergerak melakukan pengecekan setelah diciumnya aroma hangus dari ruang dapur rumah mertuanya.

"Ia terkejut karena fitting lampu dilihatnya telah terbakar dan api telah merambat ke atap rumah yang terbuat dari daun rumbia dan sebagian diantaranya seng," bebernya.