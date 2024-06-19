Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kebakaran Hebat Ratakan 2 Unit Rumah di Kolaka, 2 Anak Nyaris Ikut Terpanggang

Muh Rusli , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |21:36 WIB
Kebakaran Hebat Ratakan 2 Unit Rumah di Kolaka, 2 Anak Nyaris Ikut Terpanggang
Kebakaran rumah di Kolaka (Foto: dok polisi)
A
A
A

KOLAKA - Kebakaran hebat meratakan dua unit rumah di Desa Oneha, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada pukul 13.05 Wita, Rabu (19/6/2024). Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik dari salah satu tempat tinggal korban.

Kasi Humas Polres Kolaka, Iptu Dwi Arif Setiawan yang dikonfirmasi mengatakan kedua unit rumah yang terbakar tepatnya di Dusun I Desa Oneha milik Sanusi (53) dan Halemina (55). Kobaran api bermula dari hunian Sanusi dan merambah ke tempat tinggal Halemina yang saling berdempetan.

"Saat kejadian Sanusi tidak ditempat terkecuali menantunya bernama Derita (21) sedang menyusui balitanya berusia 3 bulan dan ditemani putrinya berusia 4 tahun," ujarnya.

Diterangkan Iptu Dwi, kobaran api tidak disadari Derita disaat sedang menyusui di dalam kamar. Korban tergerak melakukan pengecekan setelah diciumnya aroma hangus dari ruang dapur rumah mertuanya.

"Ia terkejut karena fitting lampu dilihatnya telah terbakar dan api telah merambat ke atap rumah yang terbuat dari daun rumbia dan sebagian diantaranya seng," bebernya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192436/kebakaran-26bm_large.jpg
Kebakaran Hebat di Panti Jompo Manado, 16 Orang Tewas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192322/kebakaran-aqoM_large.jpg
Papan Reklame Samping Mal Sarinah Jakpus Terbakar Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192280/kebakaran-VC5Q_large.jpg
Kronologi Kebakaran Kantor Wali Kota Jaksel, Berawal dari Suara Ledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192239/kebakaran-hSuZ_large.jpg
Permukiman Padat Penduduk Samping Tol Wiyoto Wiyono Arah Bandara Terbakar Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192234/kebakaran-ZIDT_large.jpg
Breaking News! Kebakaran Landa Kantor Pemkot Jakarta Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191357/rumah_terbakar_di_grogol_petamburan-6Msc_large.jpg
Rumah Terbakar di Grogol Petamburan, 20 Damkar Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement