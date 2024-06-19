Gempa M3,9 Guncang Jayapura Papua

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,9 mengguncang wilayah Jayapura, Papua pada Rabu (19/6/2024).

"Gempa Mag:3.9, 19-Jun-2024 21:06:08WIB," tulis BMKG melalui akun @infoBMKG di media sosial X.

Lokasi koordinat gempa berada pada 3.03 LS-139.39 BT. Pusat gempa berada 51 km Barat Daya, Kabupaten Jayapura, Papua.

Kedalaman 13 Km. "Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," pungkasnya.

(Arief Setyadi )