4 Fakta Wanita Jatuh dari Lantai 3 Gedung Gym, Korban Tewas di Tempat

PONTIANAK - Seorang wanita berusia 22 tahun tewas setelah terjatuh dari lantai tiga gedung arena gym di Jalan Paris Dua, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Selasa (18/6/2024) sore.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Jatuh dari Jendela

Wanita berinisial FNA tersebut terjatuh dari jendela ketika sedang berolahraga lari memainkan treadmill. Dalam rekaman video amatir yang memperlihatkan seorang wanita dengan posisi telungkup usai jatuh dari lantai tiga di salah satu arena gym.

2. Luka Parah

Wanita tersebut menderita luka parah sehingga warga Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya meninggal dunia di tempat. Berdasarkan keterangan yang dihimpun di lokasi kejadian, wanita tersebut diketahui terjatuh dari lantai tiga usai berolahraga dengan alat treadmill.

3. Korban Terpental

Menurut Latif, warga sekitar, lantaran korban terpental ke belakang sehingga mengakibatkan korban langsung jatuh dari lantai tiga. Sementara dari olah tempat kejadian perkara, posisi treadmill membelakangi jendela yang terbuka sekitar 60 sentimeter.