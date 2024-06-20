Polda Riau Buka Bhayangkara Run, 1.500 Orang Mendaftar di Hari Pertama

PEKANBARU – Polda Riau resmi membuat gelaran Riau Bhayangkara Run 2024. Di hari pertama pendaftaran tercatat sudah ada 1.500 pelari yang berpartisipasi.

"Antusias pelari cukup tinggi. Sejak dibukanya Event Riau Bhayangkara Run 2024. Sejak kemarin hingga hari ini, sudah sekira 1.500 orang mendaftar," kata Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal, Kamis (20/6/2024).

BACA JUGA:

Dalam event ada tiga rute yang dibuka, yakni untuk jarak 5K, 10K dan 21K. Kegiatan ini sendiri tentunya tidak untuk pelari dari Riau tapi terbuka untuk luar Riau.

Iqbal menambahkan Event Riau Bhayangkara Run bukan pertama kali ini digelar. Pada tahun lalu juga digelar Event Riau Bhayangkara Run 2023. Kegiatan ini sukses juga menyedot atlet-atlet nasional termasuk atlet lari Sea Games, Rikki Martin Simbolon.

“Event Riau Bhayangkara Run 2024 rencananya digelar pada Minggu, 14 Juli 2024,” tegas Iqbal yang menggagas Event Riau Bhayangkara Run.

BACA JUGA:

Polda Riau Amankan 9,5 Kg Sabu dan 9.000 Butir Pil Ekstasi

Untuk rute lari yakni di sepanjang jalan Gajah Madan dan Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru. Meski persyaratan berbeda dari tahun lalu yang gratis, karena tahun ini ada biaya pendaftaran Rp170.000 hingga Rp370 ribu, namun hal itu tidak menyurutkan peserta untuk mendaftar.

"Untuk tahun ini berbayar itu tak bisa dihitung dengan kesehatan yang kita dapatkan," tegas mantan Kadiv Humas Polri itu.