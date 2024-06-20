Rampas 5 Motor Warga, Polisi Gadungan Ditembak

ASAHAN - Polisi menangkap polisi gadungan berinisial DA alias Surya (32), karena telah merampas setidaknya lima unit motor milik warga. Surya terpaksa ditembak di bagian kakinya, karena melawan dan mencoba melarikan diri saat ditangkap.

Kanit Jatanras Polres Asahan, Ipda Supangat, mengatakan dalam menjalankan aksinya tersangka terbilang cukup nekat. Ia menakut-nakuti korbannya dengan mengaku sebagai Polisi yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba. Dia juga menggunakan identitas palsu dan mengeluarkan borgol.

"Dia sengaja menyasar warga berusia paruh baya hingga lansia yang melintas di jalanan desa yang sepi, karena cenderung tidak melawan. Dengan mengaku sebagai Polisi, dia kemudian merampas motor warga yang berhasil dihentikannya," kata Ipda Supangat, Rabu (19/6/2024).

Pengungkapan kasus ini, kata Supangat, bermula dari laporan warga yang menjadi korbannya. Para korban baru tersadar menjadi korban, setelah mereka memeriksa kendaraan mereka ke kantor polisi setempat.

"Sepeda motor warga yang dirampas tersangka ternyata tidak ada di Polsek sehingga warga akhirnya tersadar menjadi korban dan membuat laporan dan kita berhasil mengidentifikasi dan menangkap tersangka," sambungnya.

Ipda Supangat menyebut tersangka ditangkap di daerah Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Desa Perkebunan Sei Dadap pada Selasa malam, 18 Juni 2024. Saat itu tersangka hendak menjual sepeda motor hasil rampasannya.