Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Mayat Perempuan Ditemukan Dikebun Karet Ternyata Pelajar SMA di Belitang

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |11:27 WIB
Mayat Perempuan Ditemukan Dikebun Karet Ternyata Pelajar SMA di Belitang
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

OKU TIMUR - Mayat perempuan tanpa identitas diduga korban pembunuhan yang ditemukan di kebun karet Desa Tebing Sari Mulya, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten OKU Timur pada Kamis (19/6/2024) sekitar pukul 08.00 WIB akhirnya terungkap.

Diketahui korban bernama Umi Astuti (16), seorang pelajar kelas 10 SMA Muhammadiyah Harjo Winangun, Desa Pujo Rahayu, Kecamatan Belitang I, Sumsel.

Polsek Madang Suku 1 jajaran Polres OKU Timur, berhasil mengungkap identitas korban yang tercatat sebagai warga Dusun Kemang Raya, Desa Pujo Rahayu, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur.

Keterangan dari ayah korban, Suyanto mengatakan bahwa pada Rabu (19/6/2024) sekitar pukul 10.00 WIB, putrinya tersebut meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoppy warna putih. dan korban pergi tanpa berpamitan, hingga Kamis (20/6/2024) tidak kunjung pulang ke rumah membuat pihak keluarga melapor ke perangkat desa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190330//mayat-Df2M_large.jpg
Sadis, Bayi 6 Bulan Tewas Dibanting Ayahnya di Ciputat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188558//pemerintah-NkrQ_large.jpg
Sopir Truk Sampah Meninggal di TPST Bantargebang, Pramono: Penyakit Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186496//arya_daru_pangayunan-lGc6_large.jpg
Polda Metro Bakal Koordinasi ke Keluarga Arya Daru Terkait Vara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186083//arya_daru-5qnb_large.jpg
Arya Daru Check-in Hotel Bareng Vara 24 Kali, Pengacara: Kami Minta Diperdalam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186068//arya_daru-uqER_large.jpg
Terungkap! Arya Daru dan Vara Check-in Hotel Sebanyak 24 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186028//arya_daru-L8q9_large.jpg
Audiensi, Kubu Arya Daru Desak Polisi Gelar Perkara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement