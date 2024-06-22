Mayat Perempuan Ditemukan Dikebun Karet Ternyata Pelajar SMA di Belitang

OKU TIMUR - Mayat perempuan tanpa identitas diduga korban pembunuhan yang ditemukan di kebun karet Desa Tebing Sari Mulya, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten OKU Timur pada Kamis (19/6/2024) sekitar pukul 08.00 WIB akhirnya terungkap.

Diketahui korban bernama Umi Astuti (16), seorang pelajar kelas 10 SMA Muhammadiyah Harjo Winangun, Desa Pujo Rahayu, Kecamatan Belitang I, Sumsel.

Polsek Madang Suku 1 jajaran Polres OKU Timur, berhasil mengungkap identitas korban yang tercatat sebagai warga Dusun Kemang Raya, Desa Pujo Rahayu, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur.

Keterangan dari ayah korban, Suyanto mengatakan bahwa pada Rabu (19/6/2024) sekitar pukul 10.00 WIB, putrinya tersebut meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoppy warna putih. dan korban pergi tanpa berpamitan, hingga Kamis (20/6/2024) tidak kunjung pulang ke rumah membuat pihak keluarga melapor ke perangkat desa.