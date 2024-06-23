Gempa Dangkal Guncang Palu Sulteng, Ini Penyebabnya

JAKARTA - Gempa dangkal kekuatan M2,6 mengguncang wilayah Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Minggu, 23 Juni 2024 pukul 14:54 WITA,.

Hasil analisis BMKG menunjukkan informasi awal gempa bumi ini berkekuatan M = 2.6. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 0.95 LS-119.88 BT atau tepatnya berlokasi di darat, 6 km arah selatan Palu, Propinsi Sulawesi Tengah pada kedalaman 5 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal akibat aktivitas Sesar Palu Korо," kata Kepala Stasiun Geofisika Palu, Sujabar dalam keterangan resminya.

Berdasarkan laporan masyarakat, gempa bumi ini dirasakan II-III MMI di Palu (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu);. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi tidak berpotensi tsunami.

Hingga hari Minggu, 23 Juni 2024 pukul 14:57 WITA, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock).

"Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa," imbaunya.

(Arief Setyadi )