Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Dangkal Guncang Palu Sulteng, Ini Penyebabnya

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |14:27 WIB
Gempa Dangkal Guncang Palu Sulteng, Ini Penyebabnya
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dangkal kekuatan M2,6 mengguncang wilayah Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Minggu, 23 Juni 2024 pukul 14:54 WITA,.

Hasil analisis BMKG menunjukkan informasi awal gempa bumi ini berkekuatan M = 2.6. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 0.95 LS-119.88 BT atau tepatnya berlokasi di darat, 6 km arah selatan Palu, Propinsi Sulawesi Tengah pada kedalaman 5 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal akibat aktivitas Sesar Palu Korо," kata Kepala Stasiun Geofisika Palu, Sujabar dalam keterangan resminya.

Berdasarkan laporan masyarakat, gempa bumi ini dirasakan II-III MMI di Palu (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu);. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi tidak berpotensi tsunami.

Hingga hari Minggu, 23 Juni 2024 pukul 14:57 WITA, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock).

"Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa," imbaunya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Palu gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192715/gempa-JdPx_large.jpg
Gempa M4,5 Guncang Bener Meriah Aceh, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192337/gempa-8snI_large.jpg
Gempa Dangkal M3,9 Guncang Gayo Lues Aceh, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192320/gempa-69mT_large.jpg
Gempa M4,3 Guncang Jembrana Bali Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/340/3191913/gempa-BQDw_large.jpg
Gempa M4,1 Guncang Raja Ampat Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191202/gempa-Jidt_large.jpg
Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Cilacap Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191179/gempa_guncang_jailolo-Eymj_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Jailolo Maluku Utara, Tak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement