3 Fakta Pajero Tabrak Truk Mogok: 4 Orang Meninggal, Dua di Antaranya Terpental

KECELAKAAN maut terjadi di jalan Tol Semarang-Batang di KM 405 menewaskan 4 orang. Kecelakaan yang terjadi Sabtu 22 Juni 2024 pagi, melibatkan mobil Pajero dan truk yang sedang berhenti di pinggir jalan.

Berikut sejumlah fakta terkait kecelakaan tersebut:

BACA JUGA: Pemaku Kucing di Malang Ditangkap Usai Polisi Periksa Rekaman CCTV

1. Bikin Geger Warga Sekitar

Benturan keras minibus dengan truk tersebut membuat geger warga di sekitar lokasi kejadian dan bergegas keluar dan melihat mobil Pajero yang ringsek.

Ada dua orang terlempar ke jalan, sementara satu penumpang minibus terjepit di kabin dan penumpang lainnya mengalami luka.

Menurut warga, sebelumnya ada truk parkir di bawah jembatan tol dan mobil dari arah barat melaju kencang.

2. Dua Orang Terlempar Keluar Mobil

Supriyanto warga sekitar menuturkan, ada dua orang terlempar dan tergeletak di jalan, sementara ada satu lagi masih di mobil dan penumpang lainnya terluka.

Setidaknya korban ada 4 orang tewas yakni 2 orang yang terlempar keluar mobil dan 2 lagi masih atas mobil.

Ditambahkan Supriyanto, truk parkir di pinggin jalan tol tepatnya di bawah jembatan karena mogok.

"Kemudian ada rekannya yang berhenti untuk membantu, tiba-tiba dari arah barat mobil melaju kencang di lajur kiri hingga menabrak bagian belakang truk hingga ringsek," ujar Supriyatno.