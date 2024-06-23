Advertisement
HOME NEWS JATENG

Mayat Wanita Muda Terikat Kabel Ties di Tangan dan Kaki Hebohkan Warga Grobogan

Manik Priyo Prabowo , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |01:15 WIB
Mayat Wanita Muda Terikat Kabel Ties di Tangan dan Kaki Hebohkan Warga Grobogan
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

GROBOGAN - Seorang wanita ditemukan dalam kondisi meninggal oleh warga di rumah kontrakan kawasan Banteng Mati, Desa Karanganyar, Kecamatan Purwodadi, Grobogan, Sabtu (22/6/2024).

Warga menemukan perempuan dengan kondisi tak berdaya karena kedua tangan dan kaki terikat ke punggung.

"Benar kejadian penemuan mayat wanita. Saat ini masih dalam proses autopsi," terang Kasat Reskrim Polres Grobogan, AKP Agung saat dihubungi.

Selain kondisi terikat oleh tali kabel ties, wanita ini juga tampak dalam kondisi mengenakan dalaman saja. Belum diketahui penyebab kematian korban.

Hanya saja, menurut informasi yang MNC Portal peroleh korban diketahui berinisial LS (23), warga Banaran dan indekos bersama sejumlah lelaki di rumah warga yang ditinggal pergi ke luar pulau.

