INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Lansia di Malang Tewas Tergilas Mesin Bubut saat Bekerja

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |01:41 WIB
Lansia di Malang Tewas Tergilas Mesin Bubut saat Bekerja
TKP pekerja bengkel tewas (Foto: dok polisi)
A
A
A

MALANG - Pekerja bengkel konstruksi di Malang tewas terjepit mesin bubut. Peristiwa ini terjadi di sebuah bengkel bubut konstruksi mesin di Jalan Raya Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, pada Sabtu (22/6/2024).

Kasi Humas Polres Malang Ipda Dicka Ermantara mengakui ada kejadian kecelakaan kerja yang terjadi di sebuah bengkel konstruksi mesin, sekitar pukul 08.00 WIB, Sabtu (22/6/2024).

Tim Inafis Satreskrim Polres Malang dan Polsek Pakisaji, yang menerima laporan itu langsung turun melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara (TKP). Korban diketahui berinisial ST (71) warga Dusun Tenggulunan, Desa Mendalanwangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, yang merupakan pekerja di bengkel tersebut.

"Personel Inafis Satreskrim Polres Malang dan Polsek Pakisaji telah menangani peristiwa kecelakaan kerja di wilayah kecamatan Pakisaji," ujar Ipda Dicka, saat dikonfirmasi di Polres Malang, Sabtu petang.

Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, kejadian bermula ketika ST, yang bekerja sebagai operator mesin bubut di CV Citra Manunggal, sedang melakukan aktivitasnya, bersama pekerja lain pada Sabtu pagi ekitar pukul 08.00 WIB. ST saat itu sedang membuat peralatan mesin bor besar untuk digunakan sebagai alat pertanian pengolah tanah.

"Namun, tiba-tiba terdengar teriakan ST dari dalam ruangan. Saksi yang mendengar segera masuk dan mendapati ST telah terjepit mesin bubut," ucap Dicka kembali.

