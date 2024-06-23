Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Ombak Besar dan 52 Kali Gempa Terjadi di Samosir Sumut

Ahmad Ridwan Nasution , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |22:08 WIB
Ombak Besar dan 52 Kali Gempa Terjadi di Samosir Sumut
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
MEDAN - Cuaca buruk menimpa kawasan Samosir, Sumatera Utara. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah 1 Medan mencatat sedikitnya sudah terjadi 52 kali gempa bumi di Kabupaten Samosir. Tak hanya itu, cuaca buruk juga berdampak terhadap besarnya ombak di kawasan Danau Toba.

Dalam video amatir merekam sebuah Kapal Ferry menerjang tingginya ombak saat menyeberang di kawasan perairan Danau Toba, Sumatera Utara.

Sejak Sabtu (22/6) malam hingga Minggu (23/6) pagi, BBMKG Wilayah 1 Medan mencatat sudah terjadi 52 kali aktivitas gempa di Kabupaten Samosir dengan Magnitudo 3,9.

Gempa teknotik ini mengguncang kawasan Samosir sekitarnya dan berdampak terhadap cuaca serta tingginya ombak di Danau Toba yang sempat mengganggu penyeberangan. Analis Gempa Bumi BBMKG Wilayah 1 Medan, Endah Puspita mengatakan, meski sudah puluhan kali gempa terjadi belum ada laporan kerusakan dampak dari gempa bumi ini.

BBMKG wilayah 1 Medan mengimbau masyarakat yang hendak melakukan aktivitas liburan di kawasan Toba untuk berhati-hati terhadap cuaca buruk dan bencana yang suatu saat bisa terjadi.

(Arief Setyadi )

      
