Toyota Fortuner Tercebur ke Sungai dari Kapal Fery, 1 Orang Meninggal

PALANGKARAYA - Sebuah mobil Toyota Fortuner tiba-tiba tercebur dan tenggelam ke sungai dari atas fery penyeberangan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.

Seorang Kapolsek bersama warga sipil yang berada di dalam mobil berhasil menyelamatkan diri, namun pemilik mobil yang awalnya berusaha menolong justru tenggelam dan ditemukan oleh Tim SAR dalam kondisi meninggal dunia.

Dalam sebuah video amatir warga, nampak merekam detik–detik mobil Toyota Fortuner berwarna putih tercebur ke sungai dari atas kapal fery penyebarangan di Desa Rantau Asem, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.

Warga yang berada di atas fery penyeberangan panik karena mengetahui di dalam mobil masih ada Kapolsek Katingan Hulu Ipda Ali Harahap bersama seorang warga sipil yang mendampinginya.

Melihat kejadian tersebut, pemilik mobil berusaha membantu namun mobil fortuner terbawa arus sungai.

Dalam peristiwa itu, Kapolsek Katingan Hulu dan seorang warga sipil berhasil menyelamatkan diri dengan memecahkan kaca mobil, namun pemilik mobil tenggelam.

Jasad pemilik mobil baru ditemukan oleh tim SAR gabungan pada senin (24/6/2024) siang tadi, usai tim melakukan pencarian.

"Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu (23 Juni 2024) pukul 14. 30 WIB, di Pelabuhan Fery penyeberangan di Kecamatan Katingan Tengah," ujar Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji.