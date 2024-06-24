Maling Ini Coba Curi Odong-Odong Karena Lupa Bawa Kunci T, Langsung Jadi Bulan-Bulanan Warga

JAMBI - Aksi pencurian motor berhasil digagalkan warga RT 33, Ekajaya, Palmerah, Kota Jambi. Bahkan pelaku nyaris dihakimi warga lantaran kesal dengan ulah pelaku.

"Kejadiannya pada Sabtu malam kemarin sekitar pukul 9 malam saat warga asik nonton Kuda Kepang yang tidak jauh dari lokasi kejadian," ungkap Pendi, salah seorang warga.

Menurutnya, pelaku menduga warga nonton Kuda Kepang, ternyata ada yang masih di rumah masing-masing.

Dia menduga, pelaku sudah memantau motor korban sejak magrib karena pelaku datang dari belakang rumah korban yang masih semak-semak.

Dari kronologis kejadian, pelaku diduga akan mencuri motor Beat milik korban yang ada di depan rumah korban.

"Saat ditanya warga, kunci T-nya tidak terbawa, sehingga motor warga yang dibawa pelaku motor odong-odong karena untuk beli dagangan di pasar," ujarnya, Senin (24/6/2024).

Dia menambahkan, ketika ketahuan motor yang rusak tersebut dibawa pelaku terdengar suara motor korban yang tidak asing oleh korban.