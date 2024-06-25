Suami Nengokin Tetangga Diterkam Buaya, Istri di Rumah Malah Tenggelam di Sungai

TANGGAMUS - Tim Basarnas melakukan pencarian Painah (51), korban tenggelam di serang buaya Way Semaka dengan menggunakan perahu karet, pada Minggu 24 Juni 2024.

Berawal ketika suami Painah, yang bernama Turyanto (54), warga Pekon Sripurnomo Kecamatan Semaka Tanggamus Lampung, menjenguk tetangganya yang digigit buaya, namun ia malah kehilangan istrinya, diduga tenggelam diterkam buaya Way Semaka.

Painah, dinyatakan hilang oleh suaminya sejak pagi hari sekitar pukul 10.00 WIB, seperti biasanya Painah membuang sampah di Sungai Way Semaka yang hanya berjarak 20 meter dari tempat tinggalnya.

Berpamitan buang sampah sambil buang air besar, Painah tidak kunjung pulang hingga pukul 08.00 WIB. Keluarga pun segera mencari keberadaan korban.

Penasaran tidak kunjung pulang, sang suami mencari ketempat Painah membuang sampah, tampak hanya sendal jepit milik korban sebelah kanan mengapung di pinggiran sungai dengan kotak sampah berwarna merah maron.

"Pagi seperti biasa istri saya buang sampah di sungai, dan pagi itu saya berkunjung ke rumah tetangga yang barusan di cakar buaya," ungkap Turyanto kepada wartawan, Senin (24/6/2024).