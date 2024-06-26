Advertisement
HOME NEWS NEWS

MNC Peduli Bantu Pupuk Kasgot untuk Berkebun di Panti Asuhan di Tangsel

Hambali , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |16:06 WIB
MNC Peduli Bantu Pupuk Kasgot untuk Berkebun di Panti Asuhan di Tangsel
MNC Peduli beri bantuan pupuk kasgot. (Foto: Hambali)
TANGSEL - MNC Peduli memberikan pupuk kasgot hasil bio-konversi sampah organik dari perkantoran MNC Center kepada Panti Asuhan Kemah Beth Shalom di Jalan Ciater, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (26/06/24).

Upaya itu guna mendukung kreativitas dan pemenuhan kebutuhan harian penghuni panti. Bantuan pupuk kasgot nantinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan becocok tanam di lahan kebun yang berada di belakang panti.

Hal ini juga diharapkan agar anak-anak asuh mendapat tambahan wawasan dan pengalaman agar dapat mandiri kedepan.

Pupuk kasgot sendiri diolah melalui metode maggot black soldier flies. Ini merupakan produk hasil dari bio-konversi limbah sisa makanan yang ada lingkungan kawasan perkantoran MNC Group yang berada di Kebon Sirih, Jakarta.

Sebanyak 330 kilo kemasan pupuk diserahkan oleh tim MNC Peduli kepada Panti Asuhan Kemah Beth Shalom. Area perkebunan di panti banyak ditanami umbi-umbian seperti ubi, singkong serta terong hijau.

Head of CSR MNC Group Tengku Havid berharap, bantuan yang diserahkan bisa bermanfaat untuk anak-anak mempelajari dan mempunyai pengalaman tambahan dalam bercocok tanam.

"Pupuk kasgot yang berasal dari metode black soldier flies ini memiliki kandungan protein yang tinggi, sehingga kami harap dapat berguna dan mempercepat perkembangan pertumbuhan tanaman serta bermanfaat untuk Panti ini,” katanya.

