INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Prediksi Israel Hancur pada 2027 Menurut Syekh Ahmad Yassin

Rachel Eirene Nugroho , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |15:40 WIB
Prediksi Israel Hancur pada 2027 Menurut Syekh Ahmad Yassin
Prediksi Israel hancur pada 2027 menurut Syekh Ahmad Yassin (Foto: MEMRI TV)
A
A
A

PALESTINA - Israel sudah pernah beberapa kali diramalkan akan mengalami kehancurannya dimasa depan. Salah satu ramalan yang terkenal ialah ramalan Syekh Ahmad Yassin yang mengatakan bahwa Israel akan mengalami kehancurannya pada tahun 2027.

Ramalan ini dilontarkan Syekh Ahmad Yassin dalam wawancaranya dengan jurnalis Al Jazeera, Ahmed Mansour, pada tanggal 5 Juni 1999. Melansir sumber terpercaya, Syekh Ahmad Yassin yang merupakan seorang pemimpin spiritual Hamas mengatakan bahwa ramalan mengenai kehancuran Israel didasarkan pada tafsirannya akan Al-Quran.

Syeikh Ahmad Yassin yakin bahwa kekuatan Israel yang kuat di masa sekarang akhirnya akan berkurang seiringnya waktu. Dia juga mengatakan bahwa Israel memang ditakdirkan untuk hancur karena sikapnya yang terus menerus mengambil alih wilayah Palestina secara paksa.

“Saya katakan Israel didirikan atas dasar ketidakadilan dan penjarahan. Setiap entitas yang didirikan atas dasar ketidakadilan dan penjarahan ditakdirkan untuk dihancurkan,” kata Syeikh Ahmad Yassin.

Halaman:
1 2
      
