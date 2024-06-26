Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Beraksi di Dua Wilayah, Spesialis Pembobol Kotak Amal Masjid Diringkus Polisi

Muh Rusli , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |02:30 WIB
Beraksi di Dua Wilayah, Spesialis Pembobol Kotak Amal Masjid Diringkus Polisi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

KOLAKA TIMUR - Spesialis pencuri isi kotak amal masjid yang meresahkan warga Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara (Sultra) akhirnya diringkus polisi. Pelaku dibekuk pada pukul 16.00 Wita di Jalan Dermaga, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kolaka, Selasa (25/6/2024).

Kasi Humas Polres Kolaka, Iptu Dwi Arif Setiawan menjelaskan, pelaku inisial AD (40), warga Kecamatan Loya, Koltim. Untuk sementara, ia diketahui telah melakukan pembobolan kotak amal di 5 masjid di Kolaka dan 2 lainnya di Koltim.

"Terpantau CCTV saat beraksi di Masjid Al Ikhlas Kelurahan Kolakaasi pada 23 Mei lalu dan berhasil menguras Rp1,5 juta," bebernya.

Pelaku dikatakan telah lima kali beraksi di masjid yang sama di Kolaka. Setelah identitas dan lokasi keberadaanya diketahui, Kapolsek Kolaka yang dipimpin Ipda Andi Burhanuddin langsung melakukan penangkapan.

"Barang bukti yang diamankan masing-masing 2 buah obeng, tas serta baju kaos yang digunakan beraksi," bebernya.

Di tempat terpisah, Ps Kasi Humas Polres Koltim Iptu M Rofii mengatakan AD beraksi di dua masjid di Koltim. Ia menggunakan kendaraan berbeda merek Yamaha Mio M3 kuning dan Suzuki Thunder hitam.

"Kedua kendaraan sementara dicari personil Satreskrim Polres Koltim," bebernya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/338/3193523//copet-LrJt_large.jpg
Beraksi di CFD, Dua Copet Tak Berkutik Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/340/3192729//pencurian-kwpi_large.jpg
Polisi Tangkap Pencuri Modus Top Up Dana di Kios, Motifnya Bikin Geleng Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189342//penjara-NFGP_large.jpg
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188292//maling_di_karnaval_ancol-oqLX_large.jpg
Komplotan Maling Beraksi di Konser Ancol, 5 Tersangka Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205//pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186920//penangkapan_pencuri-j9wM_large.jpg
Todongkan Senjata Api, Dua Pelaku Curanmor di Depok Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement