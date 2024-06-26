Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Mampir ke Pesta Pernikahan, Motor Milik Pria di Bengkulu Digondol Maling

Demon Fajri , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |10:53 WIB
Mampir ke Pesta Pernikahan, Motor Milik Pria di Bengkulu Digondol Maling
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BENGKULU - Warga Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Debby Gustino (28), kehilanhan sepeda motor jenis metik merek Yamaha Fino saat diparkirkan dis alah satu acara pesta pernikahan.

Peristiwa ini bermula korban bersama temannya pergi membeli makan di daerah tersebut. Lalu singgah di pesta pernikahan di Desa Nanjungan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan memarkirkan sepeda motornya di seberang jalan acara pesta.

Ketika ingin pulang, korban dan rekannya melihat terduga pelaku sudah menghidupkan sepeda motor miliknya dan langsung membawa kabur. Melihat kejadian tersebut pria 28 tahun ini berusaha mengejar terduga pelaku.

Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian sebesar Rp8 juta. Warga Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan ini pun melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian setempat.

Kasi Humas Polres Bengkulu Selatan, AKP Sarmadi mengatakan, terduga pelaku dugaan tindak pidaha pencurian sepeda motor berhasil ditangkap Tim Totaici Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bengkulu Selatan.

Halaman:
1 2
      
