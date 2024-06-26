Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Perlu Kerja Sama Atasi Masalah Bencana di NTT

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |19:36 WIB
Perlu Kerja Sama Atasi Masalah Bencana di NTT
Perlu kerja sama tangani masalah bencana di NTT (Foto : MPI/Nur Khabibi)
A
A
A

KUPANG - Kepala Pelaksana BPPD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Cornelis Wadu menyatakan perlu kerja sama semua pihak untuk menangani sejumlah potensi bencana di daerahnya. Pasalnya, NTT merupakan provinsi yang terdiri dari ribuan pulau.

"NTT ini berbentuk kepulauan, lebih kurang jumlah pulau-pulau kita ini ada 1.192 pulau, yang punya nama 462, yang sudah dihuni 46 pulau," kata Corenelis di Gedung BPBD NTT dalam kunjungan media peringatan 75 tahun kerja sama Australia-Indonesia, Selasa (25/6/2024).

"Topografinya itu sangat berbeda-beda, masing-masing dan kerentanan dalam kondisi kepulauan ini rentan terhadap kondisi kebencanaan, ada yang tsunami, gempa bumi, bahkan bencana yang lain sering longsor, dan sebagainya," sambungnya.

Karena itu, Cornelis menyatakan pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri guna mengatasi sejumlah potensi bencana tersebut. Menurutnya, mitigasi perlu uluran tangan dari semua pihak.

"Kita akui bahwa Pemerintah ini tidak bisa bekerja sendiri dalam konteks bahwa dengan gambaran tadi saya katakan Provinsi NTT yang berkepulauan dengan tingkat kerentanan yang seperti sudah juga saya sampaikan itu pemerintah perlu ada kolaborasi dan kemitraan," ujarnya.

Saat ini, Cornelis melanjutkan, BPPD NTT telah menjalin kerja sama dengan Kedutaan Besar Australia melalui program Siap Siaga. Kemitraan yang telah berjalan sejak 2020 ini telah menghasilkan beberapa output tentang manajemen kebencanaan.

"Kemitraan ini dibangun oleh negara Australia dengan Indonesia dan khususnya terkait dengan konstribusi siap siaga dalam manajemen kebencanaan," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Siap Siaga Provinsi NTT, Silvia Fanggidae menyatakan, pihaknya sudah bekerja sama dalam berbagai mitigasi dan penanganan bencana di NTT. Salah satunya Pandemi Covid-19.

"Kami sudah bekerja di NTT sejak 2020 pada saat covid, jadi kami diharuskan sudah aktif karena terjadi covid, karena program ini kan tujuan utamanya untuk penguatan penanggulangan bencana di Indonesia. Jadi waktu covid ya kita diharuskan untuk mulai membantu pemerintah dalam merespons," ujar Silvia.

Sekadar informasi, Program Siap Siaga adalah Kemitraan Australia-Indonesia dalam Manajemen Risiko Bencana yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan tanggap bencana di Indonesia dan memperkuat kerja sama kemanusiaan antara Australia dan Indonesia. Inisiatif ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia 2020-2024 dan Australian Government's Humanitarian Strategy (2016).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
NTT BPBD NTT bencana
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/340/3193553/bencana-N0DZ_large.jpg
Usai Dibersihkan, Polisi Pastikan SMP dan SMA di Aceh Siap Gelar KBM Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193539/bencana_sumatera-qkW2_large.jpg
17 Ribu Papan Interaktif Digital Terkirim ke Sekolah di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193537/bencana-cDgC_large.jpg
Pembersihan Sekolah di Aceh Dikebut Jelang Semester Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193534/prabowo_subianto-HcPl_large.jpg
BNPB: Pengungsi Bencana Sumatera Berkurang 15.606 Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193514/bencana-0lyM_large.jpg
Korban Bencana Sumatera Bertambah: 1.177 Meninggal, 148 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193256/relawan_dikirim_ke_lokasi_bencana_sumatera-p8Bg_large.jpg
Relawan Berkeahlian Khusus Dikirim ke Lokasi Bencana Sumatera, dari Montir hingga Ahli Bangunan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement