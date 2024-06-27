Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ketua Harian DPP Perindo Angela Tanoesoedibjo Sambangi Markas PKS, Bahas Apa?

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |16:31 WIB
Ketua Harian DPP Perindo Angela Tanoesoedibjo Sambangi Markas PKS, Bahas Apa?
Elite Perindo bertemu PKS (Foto: MPI)
JAKARTA - Ketua Harian Nasional I DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo menyambangi markas DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada hari ini, Kamis (27/6/2024).

Pantauan di lokasi, Angela tiba di DPP PKS sekira pukul 16.00 WIB didampingi Bendahara Umum DPP Partai Perindo, Angkie Yudistia; Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Michael V. Sianipar; Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah; Ketua DPP Bidang Otonomi dan Kepala Daerah, Gian Felanroe P. Sitorus; dan Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM, Tama S. Langkun.

Kedatangan elite partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu ke markas PKS disambut langsung oleh Presiden PKS, Ahmad Syaikhu dan Jubir PKS, Pipin Sopian. Pertemuan antara petinggi Perindo dan PKS pun berlangsung tertutup.

Sebagai informasi, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu telah menyatakan sikap untuk Pilkada Jakarta 2024 secara resmi mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacagub/Bacawagub).

Halaman:
1 2
      
